В Якутии пропала группа геологов: спасательную операцию не начинают

Якутск, , 06:24 — REGNUM Четыре геолога из группы, работавшей в Булунском районе Якутии, последний раз звонили родственникам в августе-начале сентября, и с тех пор перестали выходить на связь. Их родные видят в этом повод для беспокойства, но в МЧС не спешат начинать спасательную операцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Последний раз на связь с семьёй один из участников геологической экспедиции выходил 5 сентября, остальные звонили ещё раньше — в августе. После этого никаких вестей от геологов не было, и родственники начали беспокоиться за людей, которые находятся в тайге. Жёны двоих мужчин написали заявление в полицию о пропаже мужей, обратилась в Службу спасения и МЧС, пишет ИА SakhaDay.

Ранее в СМИ прошла информация, что МЧС установила с геологами связь и проводит их эвакуацию, но родственники пропавших в тайге мужчин считают эти сведения ложными. Руководитель предприятия «Гранит», который направлял группу на разведочные работы, считает, что повода для паники нет.

«В понедельник, если никаких данных не появится, группа спасателей отправится в Тикси, — пояснил он. — МЧС не занимается поисками геологов. Там не считают эту ситуацию экстремальной и чрезвычайной. Они реагируют только при конкретной ситуации опасности. Почему мы не беспокоимся? Потому что мужчины подготовленные, опытные. Мы прорабатывали с ними все ситуации, в том числе и эту. Согласно инструктажу, они должны оставаться на месте и ждать помощи».

Родственники геологов уверены, что поиски людей нужно было начинать раньше, и беспокоятся, что отсрочка спасательной операции может быть фатальной.