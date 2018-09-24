Педофил в Чебоксарах осуждён за непристойный разговор со школьником

Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Чувашии вынес обвинительный приговор в отношении 71-летнего мужчины, который в чебоксарском парке общался на интимные темы со школьником, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Горожанин, который в 2016 году освободился из мест лишения свободы, вновь отправится за решётку.

ЧП произошло в Чебоксарах 14 июня 2018 года на территории парка культуры и отдыха «Лакреевский лес». По данным следствия, 71-летний мужчина подсел на скамейку к 11-летнему мальчику и стал вести с ним беседу на сексуальную тему, предложив совершить действия сексуального характера. Об инциденте стало известно 15 июня, когда сообщение поступило в правоохранительные органы.

Согласно заключению комплексной сексолого-психиатрической судебной экспертизы, нет оснований для признания осужденного невменяемым. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении малолетнего лицом, имеющим судимость»). Ему назначено 11 лет лишения свободы, также он на 15 лет лишен права работать с детьми. Приговор суда не вступил в законную силу.

В следственном управлении отмечают, что мужчина в октябре 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал 17 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В связи с рецидивом, в органы внутренних дел внесено представление, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности проводимой работы по предупреждению повторных преступлений.

Напомним, в СУ СКР по Чувашии продолжает работать прямая телефонная линия «Ребенок в опасности» (8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона), по которой круглосуточно принимаются информация о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Чувашии вынесен приговор по делу о растлении 11 девочек из шести регионов. Перед судом предстал 31-летний житель Нижнего Новгорода, который знакомился с жертвами через интернет и вёл с ними переписку на сексуальные темы. Под предлогом розыгрыша мобильного телефона он получал от них интимные фотографии и затем шантажировал.

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