Школьницы в Чувашии присылали интимные фото педофилу, обещавшему им телефон

Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу о растлении 11 девочек из шести регионов. Перед судом предстал 31-летний житель Нижнего Новгорода, который знакомился с жертвами через интернет и вёл с ними переписку на сексуальные темы. Под предлогом розыгрыша мобильного телефона он получал от них интимные фотографии и затем шантажировал, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР и прокуратуре Чувашии.

Пострадавшими по уголовному делу проходят 11 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет из шести регионов страны — Чувашии, Нижегородской, Калужской и Московской областей, Прикамья и Красноярского края. Следствие установило, что он находил их в интернете через одну из социальных сетей и вёл с ними «переписку на сексуальные темы, пробуждающие у детей к этому нездоровый интерес».

«Кроме того, обещая материальные блага, а также путём уговоров, шантажа и угроз он требовал от некоторых из фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

В прокуратуре Чувашии добавляют, что злоумышленник получал записи интимного характера «под предлогом розыгрыша мобильного телефона». Полученные фотографии и видео он «использовал в целях шантажа для продолжения переписки».

«Полученные материалы мужчина хранил на своем персональном компьютере, используя их вместе с иными порнографическими материалами в ходе переписки с другими несовершеннолетними потерпевшими в целях возбуждения у них интереса к половым отношениям, а также удовлетворения своего интереса», — говорят в надзорном ведомстве.

О произошедшем узнали родители двух потерпевших из Чувашии, после чего обратились с заявлениями в следственные органы. В ходе расследования были установлены и другие пострадавшие несовершеннолетние. Согласно сексолого-психиатрической экспертизе, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних» — 4 эпизода), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних»), ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни» — 2 эпизода).

Приговором суда назначено 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. По данным надзорного ведомства, осужденному также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях после отбытия основного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в СУ СКР по Чувашии работает прямая круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности»: по телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) принимаются сообщения о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.