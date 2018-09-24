В Ростове-на-Дону задержали отца, изнасиловавшего и убившего дочь

Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан 28-летний мужчина по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 сентября.

Трагедия произошла 21 сентября в одном из домовладений. Тело ребёнка было обнаружено с признаками удушения.

«В ходе первоначальных следственных действий и экспертных исследований установлено, что до наступления смерти в отношении ребёнка были совершены преступления против половой неприкосновенности. По подозрению в совершении преступлений задержан 28-летний отец девочки», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд решит, заключать ли подозреваемого под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ — п. «б» ч. 4 ст. 131 («Изнасилование»), п. «б» ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») и п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 («Убийство»).

Вместе с тем, в местных СМИ уже появились подробности происшествия. Как стало известно, девочка вместе с семьёй проживала в одном из частных домов Пролетарского района. По некоторым сведениям, отец насиловал дочь на протяжении долгого времени. Мужчина свою вину отрицает.