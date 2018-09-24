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В крупном ДТП на Кубе пострадали 36 человек

Происшествия

Водитель грузовика не справился с управлением

Гавана, 24 сентября 2018, 05:41 — REGNUM  Перевозивший десятки людей грузовой автомобиль перевернулся на Кубе. Пострадали 36 человек, сообщает кубинский портал Cubadebate.

ЧП случилось в муниципалитете Консоласьон дель Сур на западе страны. В кузове грузовика ехали 40 пассажиров. Водитель по каким-то причинам не справился с управлением, и автомобиль съехал в овраг.

Среди пострадавших — 25 взрослых и 11 детей. Всем им оказана медицинская помощь, врачи не видят угроз для жизни раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе автобус, перевозивший рабочих, попал в аварию в районе города Сантьяго-де-Куба на востоке страны. Погибли три человека, еще 38 получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубе в ДТП с автобусом погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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