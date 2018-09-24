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В Чехии ураган вызвал массовые аварии на электросетях

Происшествия

Шквалистому ветру сопутствуют обильные дожди

Прага, 24 сентября 2018, 03:40 — REGNUM  Массовые отключения электроэнергии произошли в десятках районов Чехии в результате урагана «Фабьен». Об этом сообщает радиостанция Český rozhlas.

В общей сложности зафиксировано почти 70 аварий на электросетях. Больше всего пострадали западные районы Чехии. Шквалистому ветру сопутствуют обильные дожди, улицы в ряде районов Праги подтоплены.

Сильный ветер повалил деревья в районе города Хеб, из-за чего встали поезда. Перебои в железнодорожном сообщении наблюдаются и в других районах страны.

Данных о пострадавших нет. По данным национальной компании «Чешские энергетические предприятия», без электроснабжения остались 140 тыс. семей.

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