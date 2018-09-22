Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде

Москва, , 04:18 — REGNUM В Уганде была зафиксирована новая вспышка лихорадки долины Рифт (ЛДР), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в округе Лянтонд на северо-западе Уганды у более 200 коров были обнаружены признаки заболевания. В связи с этим на всех фермах района был введен карантин и усилен контроль за качеством мяса.

По данным минздрава Уганды число погибших от ЛДР жителей выросло до 11 человек, еще более десятка человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Роспотребнадзор предупреждает жителей России учитывать эти обстоятельства при планировании поездок в Уганду.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на границе Конго и Уганды был зафиксирован случай заболевания вирусом Эбола. Отмечается, что в ходе последней вспышки Эбола в Конго погибли около ста человек.

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