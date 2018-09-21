Вызов, но ожидаемый — адвокат о всплеске киберпреступности

Москва, , 18:09 — REGNUM Преступность всегда откликается на новые явления, поэтому ее всплеск в киберпространстве не является неожиданностью, заявил ИА REGNUM адвокат, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант.

По данным Генпрокуратуры, каждое двадцатое преступление в России происходит в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

«Нет ничего неожиданного в самом факте роста числа киберпреступлений: преступность всегда откликается на новые явления во всех сферах жизни, пытаясь извлечь из них свою выгоду. Эти преступные посягательства представляют большую опасность для экономики и иных сфер общественной жизни. В том числе, в силу их высокой латентности, тяжести последствий», — отметил Клювгант.

Например, по словам адвоката, может быть причинён очень крупный экономический ущерб, разглашена и необратимо утрачена крайне чувствительная информация, нарушены фундаментальные права граждан на защиту персональных данных и неприкосновенность личной жизни.

«И, разумеется, всем участникам рынка и информационного обмена (в первую очередь — крупным и системообразующим) следует незамедлительно и со всей серьёзностью отнестись к профессиональной, в том числе и юридической, защите от таких рисков, и не надеяться ни на какой «авось» в стремлении сэкономить на защите. Не менее важно и международное сотрудничество, добросовестное исполнение международных обязательств в этой сфере, поскольку киберпреступления зачастую носят глобальный трансграничный характер», — добавил он.

Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в 2017 году число преступлений в данной сфере увеличилось с 65 949 до 90 587. Доля от общего числа составила 4,4%. Наиболее часто совершается незаконный доступ в киберпространство и создание вредоносных программ. Прокуроры обращают внимание на проблемы — отказы в возбуждении уголовных дел и невысокую раскрываемость — 41,3%. Особую обеспокоенность вызывают мошенничества, совершенные с использованием электронных средств платежа. И число резко выросло в первом полугодии 2018 года.