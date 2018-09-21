Газовик в Кабардино-Балкарии организовал бизнес на должниках

Нальчик, , 11:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попался на мошенничестве сотрудник газовой службы. Мужчина за деньги предлагал «ликвидировать» долги абонентов. Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе МВД по республике, свои услуги он предложил предложил хозяину домовладения в селении Кахун.

Абонент был отключен от газоснабжения за долги еще в 2015 году. За 40 тысяч рублей злоумышленник пообещал оказать содействие в списании долга за потребление природного газа. Однако при получении взятки работник газовой службы был задержан сотрудниками полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Наказание, которое может ожидать злоумышленника, составляет до шести лет лишения свободы.

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