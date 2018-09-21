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Найдены тела двоих рыбаков, пропавших в Якутии

Происшествия

Погибшие были в спасательных жилетах

Якутск, 21 сентября 2018, 10:11 — REGNUM  Тела двоих из четырех пропавших в Якутии рыбаков обнаружены, еще двоих мужчин продолжают искать спасатели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что 17 сентября четверо мужчин уехали на моторной лодке в село Тит-Ары Хангаласского района на рыбалку. Спустя сутки рыбаки должны были вернуться домой, однако пропали без вести. В ведомстве сообщили, что тела двоих мужчин (1977 и 1982 г.р.) были найдены 17 сентября. Погибшие были в спасательных жилетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября у побережья Камчатки было найдено тело одного из двоих рыбаков, пропавших после того, как их лодка перевернулась.

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