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Найдено тело одного из пропавших камчатских рыбаков

Происшествия

Одному из мужчин удалось добраться до суши, поскольку на нем был надет и застегнут спасательный жилет

Найдено тело одного из пропавших камчатских рыбаков
Йозеф Исраэлс. Рыбаки несут утопленника (фрагмент)

Петропавловск-Камчатский, 14 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  У побережья Камчатки обнаружено тело одного из двоих рыбаков, пропавших после того, как их лодка перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 сентября, когда трое рыбаков направились на промысел. По сведениям ведомства, лодка перевернулась и трое мужчин оказались в воде. Одному из них удалось добраться до суши, поскольку на нем был надет и застегнут спасательный жилет, а еще двое рыбаков пропали без вести.

«Рыбаки еще ночью организовали поиски, а утром обнаружили примерно в 500 метрах от входа в озеро тело мужчины. Его уже доставили в Петропавловск на экспертизу», — цитирует ИА «Кам 24» слова представителя МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в морских водах недалеко от города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая судно с 12 людьми на борту пошло ко дну, в результате чего люди оказались за бортом. Только четверых человек удалось найти сразу.

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Происшествия на воде
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