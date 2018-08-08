Канал поставки оружия из Ингушетии перекрыли в Краснодаре

Краснодар, , 13:31 — REGNUM В Краснодаре пресечена деятельность преступной группы, поставлявшей оружие в краевую столицу из Ингушетии. Три жителя северокавказской республики задержаны и помещены под стражу. Их поймали на попытке продать партию оружия через сеть интернет.

Как сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, житель города Краснодара, с которым они установили связь через интернет, действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленники предложили ему приобрести оружие и боеприпасы, в том числе два сигнальных пистолета, переделанные в боевые, патроны к ним и автомат Калашникова.

Для доставки оружия и боеприпасов подозреваемые наняли двоих водителей маршрутного такси «Назрань-Краснодар». Однако поставку оружия предотвратили спецслужбы, арестовав всех подозреваемых.

В настоящее время уголовное дело в отношении троих жителей Ингушетии передано в суд. Их обвиняют в незаконных хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит от двух до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ингушетии был перекрыт канал поставки оружия и боеприпасов, в котором участвовали семеро членов организованной преступной группы. В течение двух лет они торговали огнестрельным оружием на территории Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольского края. За это время злоумышленники сбыли оперативным сотрудникам полиции, работавшим «под прикрытием», 27 единиц огнестрельного вооружения и боеприпасов.