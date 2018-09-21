В Иркутской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Иркутск, , 07:55 — REGNUM Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ЧП произошло в пятницу, 21 сентября, на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Поступило сообщение о сходе 10 вагонов грузового поезда… — говорится в сообщении. — Состав перевозил различный груз».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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