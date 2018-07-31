Грузовой состав сошел с рельсов в Джамбульской области

Тараз, Казахстан, , 12:36 — REGNUM 31 июля в 8.05 по местному времени произошел сход грузовых вагонов на участке Мойынты — Шыганак перегона Кашкентениз — Жастар, сообщила пресс-служба АО «НК «Казахстан Темир Жолы». Пострадавших нет.

Предполагается, что причиной происшествия стал излом боковой рамы 28-го вагона, принадлежащего ТОО «ИСТКОМТРАНС».

"Задействованы восстановительные поезда станций Шу (Чу) и Сарышаган. Задержано пять пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения — 18 часов 00 минут по времени Астаны», — сообщили в пресс-службе национальной компании.

Оплачивать нанесенный ущерб, как сообщили в «КТЖ», должен будет собственник неисправного вагона.