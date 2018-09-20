В Ростове-на-Дону расследуют смерть подростка от отравления наркотиком

Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летнего мальчика, который скончался после приёма синтетического наркотика. Как проинформировали ИА REGNUM в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Стоит отметить, что данный инцидент мог остаться незамеченным, если бы не публикация в СМИ, на которую обратил внимание в ходе мониторинга центральный аппарат Следственного комитета России.

«В следственном управлении СК России по Ростовской области решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным и сегодня [19 сентября] уголовное дело возбуждено. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, дана всесторонняя и объективная юридическая оценка действиям сотрудников Следственного комитета, которые отказали в возбуждении уголовного дела», — отмечено в сообщении.

В публикации сообщалось и о свободной продаже в аптеках препаратов, способных вызвать наркотическую зависимость.

Ещё в январе 2018 года следователи направили в органы полиции материалы по факту сбыта наркотических средств несовершеннолетнему для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Решение принято только спустя девять месяцев.

Следователи центрального аппарата СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов внутренних дел, которые своевременно не выявили и не пресекли незаконную продажу запрещённых препаратов, том числе несовершеннолетним. Наряду с этим в Ростовской области пройдут внеплановые проверки аптек. Масштабную инспекцию порекомендовал провести Следственный комитет России, направивший информацию в адрес первого заместителя губернатора Ростовской области, донского прокурора и начальника регионального управления МВД России.

«При возможном выявлении в рамках расследования уголовного дела и намеченных проверок необоснованных проволочек и задержек руководством центрального аппарата СК России будет принят ряд принципиальных кадровых решений, а также будет дана необходимая юридическая оценка действиям (бездействию) сотрудников, проявивших халатность. Также при необходимости будет организован личный прием родственников погибшего мальчика уже в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем не исключено, что Ростовскую область в ближайшее время посетит специальная группа центрального аппарата СК России «для принятия мер реагирования, адекватных сложившейся ситуации».