Четверг, 20 Сентября 2018 года
09:32:06 МСК

В Северной Осетии изъяли левого алкоголя на 7 млн рублей

Происшествия

Полиция накрыла крупное производство по выпуску фальсификата

Владикавказ, 20 сентября 2018, 09:10 — REGNUM  Сотрудники полиции в Северной Осетии выявили производство фальсифицированной алкогольной продукции. На территории одного из предприятий было обнаружено более 42 тыс. бутылок алкоголя, готового к реализации. Общая стоимость этой партии превышала 7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Вся изъятая продукция не имела маркировки специальными марками, однако в самом помещении было обнаружено около трех миллионов этикеток с наименованием различных торговых марок водки. Левый алкоголь производили, судя по всему, здесь же — на территории находилась линия розлива.

Следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».

Читайте также: Нелегальный завод в Северной Осетии выпускал тонны левой водки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить