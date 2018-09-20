В Северной Осетии изъяли левого алкоголя на 7 млн рублей

Владикавказ, , 09:10 — REGNUM Сотрудники полиции в Северной Осетии выявили производство фальсифицированной алкогольной продукции. На территории одного из предприятий было обнаружено более 42 тыс. бутылок алкоголя, готового к реализации. Общая стоимость этой партии превышала 7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Вся изъятая продукция не имела маркировки специальными марками, однако в самом помещении было обнаружено около трех миллионов этикеток с наименованием различных торговых марок водки. Левый алкоголь производили, судя по всему, здесь же — на территории находилась линия розлива.

Следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».

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