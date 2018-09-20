Четверг, 20 Сентября 2018 года
09:33:37 МСК

В Москве грабители с топорами похитили сумку с крупной суммой денег

Происшествия

Четверо неизвестных в медицинских масках разбили топорами стекла автомобиля такси и вытащили из салона сумку с деньгами

Москва, 20 сентября 2018, 09:00 — REGNUM  Уголовное дело по статье «Разбой» возбудили полицейские Москвы по факту нападения неизвестных с топорами на пассажиров такси, передает 20 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

В ведомстве сообщили, что вечером 19 сентября на юго-востоке столицы четверо неизвестных в медицинских масках разбили топорами стекла автомобиля такси и вытащили из салона сумку. По сведениям владельца сумки — пассажира такси — в ней находились $60 тыс. и 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября полицейские Санкт-Петербурга задержали шестерых граждан Таджикистана, которые совершали разбойные нападения в составе организованной преступной группы. Размер похищенного превысил 7,4 млн рублей.

Читайте также: Разбойная группа из Таджикистана обезврежена в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить