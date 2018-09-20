Трагедия на палубе авианосца ВМС США: матроса разрубило винтом самолёта

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM В Атлантическом океане на палубе авианосца George Bush военно-морских сил США погиб один из матросов. Молодой человек попал под винт самолёта Grumman E-2 Hawkeye. О несчастном случае, который произошёл 17 сентября, сообщает издание NavyTimes.

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Уточняется, что военнослужащий ВМС США боцман Джозеф мин Наглак, закреплявший воздушное судно на палубе, слишком близко приблизился к ещё не остановившемуся пропеллеру самолёта, и тот буквально разрубил молодого человека.

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По факту случившегося проводится проверка. Известно, что Наглак был уроженцем Нью-Джерси, на флоте служил 1,5 года, а на авианосец «Джордж Буш» поступил в 2017 году. Сослуживцы выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий трагический инцидент произошёл зимой 2018 года. На базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Сан-Диего (штат Калифорния) в результате удара лопастью вертолёта погиб матрос военно-морских сил США. Военнослужащего экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.

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