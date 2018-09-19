Стрельба в американском городе Миддлтон привела к ранениям четырех человек

Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Четыре человека были ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестным в городе Миддлтон в США, сообщает 19 сентября информагентство Associated Press.

По предварительным данным, в число пострадавших попал и сам стрелок. Его личные данные пока не сообщаются.

Сведений о состоянии здоровья пострадавших пока нет. Причины и подробности происшествия местная полиция пока не обнародовала.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с незаконным оборотом огнестрельного оружия в США усугубляется его свободной продажей. Компании-производители оружия регулярно блокируют законодательные инициативы об ужесточении правил продаж и хранения оружия и боеприпасов.

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