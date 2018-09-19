Воронежский депутат обманул государство на 5 млн и получил условный срок

Воронеж, , 14:14 — REGNUM В Воронежской области депутат Совета народных депутатов Поворинского района признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о сумме почти в пять миллионов рублей. Решение по делу вынесено 18 сентября Центральным судом Воронежа, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Судом и следствием установлено, что депутат похитил 2,8 млн рублей, выделенных из бюджета на возмещение налога на добавленную стоимость под реквизитами ООО «Золотой колос Агро», а также еще два миллиона рублей, незаконно получив субсидию на погашение затрат за уплату процентов по кредитам, выданную на поддержку сельскохозтоваропроизводителей.

Депутат полностью признал свою вину и возместил причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Суд учел это и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Отметим, что несколькими днями ранее в Курской области приговор был вынесен в отношении депутата одного из муниципалитетов, который также мошенническим способом получил субсидию из бюджета, правда, сумма была несколько ниже — 300 тыс. рублей. Суд постановил обязать депутата возместить ущерб, а также оштрафовал его на 200 тыс. рублей.