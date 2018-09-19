При наезде автомобиля на группу людей в Лондоне пострадали два человека

Лондон, , 11:50 — REGNUM В Лондоне неизвестный на автомобиле наехал на группу людей недалеко от мусульманского центра, сообщает The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 19 сентября в районе Оксгейт-Лейн на западе британской столицы. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водитель с места происшествия скрылся, в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По данным полиции, инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Лондона преследуемый полицейскими автомобиль вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадали пешеход и три находившихся в машине пассажира.

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