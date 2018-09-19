Сгоревшие домовладения: в Оренбуржье оценивают ущерб от крупного пожара

Кувандык, Оренбургская область, , 07:50 — REGNUM В Оренбургской области оценивают ущерб, нанесенный крупным пожаром в Медногорске и Кувандыке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, значительно от огня, пришедшего с полей, пострадало село Сарбаево в пригороде Кувандыка.

Перекинувшийся на заросли сухой травы на подворьях, огонь уничтожил в Сарбаево четыре нежилых домовладения, пустовавших от 10 до 15 лет. Также сгорел гараж местного жителя и сено, складированное на краю деревни. Стоит отметить, ранее ГУ МЧС сообщало о том, что в результате пожара пострадало 11 нежилых строений.

Читайте также: Травяной пожар в Оренбуржье: огонь перекинулся на дома

Сейчас угроза пожара для сел отсутствует. Открытого огня нет, площадь пожара локализована, возникают отдельные участки тления.

Более суток крупный степной пожар угрожал четырем населенным пунктам. Из двух сел жителей пришлось эвакуировать. Для них подготовили семь пунктов временного размещения. Нуждающимся оказывались психологические услуги.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 18 сентября, вернувшись из московской командировки побывал в селах Рысаево и Сарбаево. Глава региона отметил, что тяжёлых последствий ЧП удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженности участников тушения.

Напомним, степной пожар возник в первой половине дня 17 сентября недалеко от села Рысаево — пригорода Медногорска. В течение дня ситуация развивалась стремительно. Из-за засушливой и ветреной погоды огонь распространился до пригорода Кувандыкского городского округа. В двух муниципалитетах (Медногорске и Кувандыке) действует режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье вторые сутки ведёт борьбу с пожаром в Медногорске