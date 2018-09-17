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Травяной пожар в Оренбуржье: огонь перекинулся на дома

Происшествия

Люди эвакуированы

Травяной пожар в Оренбуржье: огонь перекинулся на дома
Степной пожар

Медногорск, Оренбургская область, 17 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  Травяной пожар возле оренбургского города Медногорска добрался до населённых пунктов. В селе Сарбаево огонь охватил надворные постройки, повреждено 11 нежилых строений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Два жителя этого села были эвакуированы. Остальные покидают его на автомашинах.

Из села Рысаево эвакуировали 11 человек. В тушении пламени задействованы 216 человек и 44 единицы техники, в том числе пожарный поезд. В готовности находится аэромобильная группировка из Башкирии. А из Орска едет ещё один пожарный поезд.

Напомним, возгорание сухой травы возникло утром 17 сентября возле населённого пункта Рысаево. Действуют четыре очага пожара. В Медногорске объявлен режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье двум сёлам угрожает пожар, население готовят к эвакуации

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Травяные пожары
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