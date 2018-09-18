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Орловский СКР возбудил уголовное дело из-за чумы свиней

Происшествия

Следователи считают, что к вспышке опасного заболевания привело несоблюдение требований ветеринарного законодательства

Орловский СКР возбудил уголовное дело из-за чумы свиней
Чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Ливны, Орловская область, 18 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  В Орловской области по факту возникновения очага африканской чумы свиней возбуждено уголовное дело — по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»). Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

Согласно материалам дела, на свиноферме в Ливенском районе, в августе этого года, пали 19 свиней. Позже в пробах патологического материала был выявлен вирус АЧС. Был введен карантин, прочие ограничительные мероприятия и мероприятия по ликвидации очага заболевания. Однако, считают следователи, обязательства по учету и идентификации свиней, содержащихся в АОНП «Успенское», были не исполнены, что привело к возникновению вспышки АЧС.

О повторной вспышке АЧС на территории Ливенского района Орловской области ранее сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В двух населенных пунктах у жителей изъяли поголовье свиней.

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Чума свиней
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