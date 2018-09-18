В больнице Ростовской области умер подросток – начата проверка

Таганрог, Ростовская область, , 10:42 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в одной из таганрогских больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В какой больнице Таганрога произошёл инцидент, не сообщается. Известно только, что следователи изъяли медицинскую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти мальчика

«С целью установления причины смерти несовершеннолетнего следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отметим, по информации ряда местных СМИ, подросток скончался в инфекционном отделении одной из больниц приморского города. В медучреждение мальчика привёз отец. Ребёнок жаловался на боли в желудке и тошноту.