Гибель шахтёра на Урале: возбуждено уголовное дело

Краснотурьинск, Свердловская область, 18 сентября 2018, 10:19 — REGNUM В свердловском Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.
Оно возбуждено по факту нарушения правил безопасности.
Напомним, трагедия произошла вечером 15 августа в шахте «Северопесчанская». В ходе работ кусок горной породы рухнул на проходчика. Мужчина погиб.
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