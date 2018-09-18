Гибель шахтёра на Урале: возбуждено уголовное дело

Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:19 — REGNUM В свердловском Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Оно возбуждено по факту нарушения правил безопасности.

Напомним, трагедия произошла вечером 15 августа в шахте «Северопесчанская». В ходе работ кусок горной породы рухнул на проходчика. Мужчина погиб.

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