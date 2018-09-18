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Гибель шахтёра на Урале: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Спустя месяц после трагедии

Гибель шахтёра на Урале: возбуждено уголовное дело
Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Краснотурьинск, Свердловская область, 18 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  В свердловском Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Оно возбуждено по факту нарушения правил безопасности.

Напомним, трагедия произошла вечером 15 августа в шахте «Северопесчанская». В ходе работ кусок горной породы рухнул на проходчика. Мужчина погиб.

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