Омичка подарила свою дочь учительнице из Петербурга

Омск, , 05:25 — REGNUM Кировский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, подарившей свою новорождённую дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 сентября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следователей, омичка, которая не могла содержать свою новорождённую дочь, решила подарить ребёнка учительнице младших классов из города Санкт-Петербурга. Уточняется, что женщины познакомились через интернет.

Учительница приехала в Омск и, используя поддельные документы, вывезла младенца в Санкт-Петербург. В правоохранительные органы о произошедшем сообщила знакомая матери младенца.

Обе женщины стали фигурантками уголовного дела (п. «б, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»). Они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Петербурге полицейским удалось предотвратить продажу новорождённого ребёнка. 28-летнюю гражданку Узбекистана задержали на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе после того, как женщина передала сотруднику уголовного розыска, представившемуся покупателем, своего сына. Младенца женщина «оценила» в 280 тыс. рублей.

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