Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге за продажу младенца

Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Продажу новорожденного ребенка удалось предотвратить полицейским Петербурга. «Реализацией» ребенка занималась 28-летняя гражданка Узбекистана, а в роли «покупателя», к счастью, выступил сотрудник МВД.

Задержание торговки «живым товаром» произошло вечером 12 сентября на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе города, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Это произошло после того, как женщина передала сотруднику уголовного розыска, представившемуся покупателем, своего сына, родившегося 7 сентября 2018 года. Ребенка она оценила в 280 тыс. рублей.

Младенец госпитализирован в детскую больницу. В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная история произошла весной 2017 года. Тогда в Санкт-Петербурге 28-летняя приезжая из Узбекистана еще до рождения своего ребенка договорилась с семейной парой из Таджикистана о продаже новорожденного. Младенца оценили всего в 11,5 тысяч рублей. Преступница была задержана.

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Напомним, в Петербурге регулярно происходят задержания женщин, которые пытаются продать своих детей. Как правило, младенцев продают женщины-мигранты из стран Средней Азии. Однако иногда на этом попадаются и гражданки РФ.

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Так, в сентябре 2016 года решением суда на три года отправлена в колонию уроженка Дагестана, также продававшая своего еще не рожденного ребенка. Тогда «цена» младенца составила 475 тыс. рублей.

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