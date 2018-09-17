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Неизвестный напал с ножом полицейского в Брюсселе

Происшествия

В ответ полиция серьезно ранила нападавшего

Неизвестный напал с ножом полицейского в Брюсселе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нападение

Брюссель, 17 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  Неизвестный нападавший нанес 17 сентября колото-резаное ранение полицейскому в бельгийской столице, сообщает бельгийское издание Le Soir.

По данным пресс-секретаря прокуратуры Брюсселя Ине фан Вимерша, в ответ на нападение на полицейского, который был госпитализирован с легкими ранениями, полиция открыла огонь, в результате чего нападавший получил ранения туловища и ноги.

В полиции подчеркнули, что состояние нападавшего, личного которого пока не установлена, критическое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, данный инцидент стал не первым за последнее время. Так, 10 сентября на улице Рокетт был ранен в горло почтальон, а также один из прохожих. Днем ранее, 9 сентября, семеро человек получили ранения в результате нападения на них человека, вооруженного ножом и железным прутом.

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