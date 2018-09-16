Девочка погибла от укусов собаки в Калининградской области

Калининград, 16 сентября 2018, 16:02 — REGNUM По факту смерти ребенка от укусов собаки в Гурьевском районе Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Калининградской области.
Трагедия произошла в субботу, 15 сентября, в поселке Рощино.
«В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса животного», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, родители погибшего ребенка приобрели собаку около двух недель назад.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
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