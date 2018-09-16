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Девочка погибла от укусов собаки в Калининградской области

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 15 сентября, в поселке Рощино

Девочка погибла от укусов собаки в Калининградской области
Иллюстрация: U.S. Air Force
Собака

Калининград, 16 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  По факту смерти ребенка от укусов собаки в Гурьевском районе Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Калининградской области.

Трагедия произошла в субботу, 15 сентября, в поселке Рощино.

«В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса животного», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, родители погибшего ребенка приобрели собаку около двух недель назад.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

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