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СКР проверяет информацию СМИ о нападении собаки на ребенка в Твери

Происшествия

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства»

СКР проверяет информацию СМИ о нападении собаки на ребенка в Твери
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Жертва бродячих собак

Тверь, 13 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  По факту возможного нападения бродячей собаки на малолетнюю девочку в Твери проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Тверской области.

Отмечается, что сотрудники следственных органов обнаружили информацию о ЧП в ходе мониторинга средств массовой информации.

По данным СМИ, 12 сентября бездомная собака напала на 10-летнюю девочку в парке Дворца детей и молодежи г.Твери. При этом издания отмечают, что женщина, оказавшаяся рядом, смогла отогнать животное.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ», — говорится в сообщении.

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