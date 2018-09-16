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Украинские боевики снова обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

«Школьное» перемирие не соблюдается

Украинские боевики снова обстреляли территорию ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 16 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники и Лозовое. При обстреле использовались минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, боевые машины пехоты и стрелковое оружие.

О потерях среди личного состава войск ЛНР не сообщается.

Напомним, 29 августа в Донбассе начало действовать так называемое «школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако украинская сторона перемирие не соблюдает.

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