Пятница, 14 Сентября 2018 года
18:40:22 МСК

Момент обрушения скалы на популярном пляже в Греции попал на видео

Происшествия

Пострадали несколько человек

Афины , 14 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  На греческом острове Закинф накануне, 14 сентября, часть известняковой скалы, нависающей над популярным пляжем Навагио обрушилась в тот момент, когда там отдыхали туристы. Момент обрушения скалы попал на видео.

Пляж Навагио (в переводе это значит «кораблекрушение») входит в десятку самых известных пляжей мира. Там стоит старое судно контрабандистов, затонувшее и выброшенное на берег ещё 40 лет назад. Пляж окружен высокими известняковыми скалами и попасть туда можно только по морю.

В тот момент, когда на пляже отдыхали туристы, часть сколы обрушилась. Каким-то чудом при этом никто не погиб. Серьезные ранения получила туристка из Чехии, которая находилась ближе всех к рухнувшей скале — у нее повреждена спина. Ещё несколько человек отделались легкими травмами.

Упавшие глыбы подняли волны, из-за которых перевернулись несколько лодок. Среди отдыхающих возникла паника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить