Момент обрушения скалы на популярном пляже в Греции попал на видео

Афины , , 17:00 — REGNUM На греческом острове Закинф накануне, 14 сентября, часть известняковой скалы, нависающей над популярным пляжем Навагио обрушилась в тот момент, когда там отдыхали туристы. Момент обрушения скалы попал на видео.

Пляж Навагио (в переводе это значит «кораблекрушение») входит в десятку самых известных пляжей мира. Там стоит старое судно контрабандистов, затонувшее и выброшенное на берег ещё 40 лет назад. Пляж окружен высокими известняковыми скалами и попасть туда можно только по морю.

В тот момент, когда на пляже отдыхали туристы, часть сколы обрушилась. Каким-то чудом при этом никто не погиб. Серьезные ранения получила туристка из Чехии, которая находилась ближе всех к рухнувшей скале — у нее повреждена спина. Ещё несколько человек отделались легкими травмами.

Упавшие глыбы подняли волны, из-за которых перевернулись несколько лодок. Среди отдыхающих возникла паника.