Житель Чечни совершил убийство ребенка из-за неприязни к его отцу

Грозный, , 16:16 — REGNUM В Чечне установлена причина убийства семилетнего мальчика жителем селения Беной-Ведено. Как выяснила проверка прокуратуры, совершивший особо тяжкое преступление испытывал личное неприязненное отношение к отцу ребенка.

В настоящее расследование уголовного дела по статье УК РФ «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» продолжается, оно находится на личном контроле прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, трагедия произошла в селе Беной-Ведено 8 августа 2018 года. 36-летний местный житель напал с ножом на 7-летнего мальчика, а после этого на двоих прохожих. От полученных ранений ребенок скончался в больнице. Двое других пострадавших были госпитализированы с ранениями в области брюшной полости и груди.

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