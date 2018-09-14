Пятница, 14 Сентября 2018 года
16:58:00 МСК

Житель Чечни совершил убийство ребенка из-за неприязни к его отцу

Происшествия

В Чечне расследуют жестокое убийство малолетнего ребенка

Грозный, 14 сентября 2018, 16:16 — REGNUM  В Чечне установлена причина убийства семилетнего мальчика жителем селения Беной-Ведено. Как выяснила проверка прокуратуры, совершивший особо тяжкое преступление испытывал личное неприязненное отношение к отцу ребенка.

В настоящее расследование уголовного дела по статье УК РФ «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» продолжается, оно находится на личном контроле прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, трагедия произошла в селе Беной-Ведено 8 августа 2018 года. 36-летний местный житель напал с ножом на 7-летнего мальчика, а после этого на двоих прохожих. От полученных ранений ребенок скончался в больнице. Двое других пострадавших были госпитализированы с ранениями в области брюшной полости и груди.

Читайте также: В Чечне возбудили дело после убийства 8-летнего мальчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить