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В Чечне возбудили дело после убийства 8-летнего мальчика

Происшествия

Подозреваемый задержан

Грозный, 9 августа 2018, 11:47 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 8-летнего ребенка и покушения на убийство двух и более лиц в Чечне, сообщает 9 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 8 августа в селе Беной-Ведено 36-летний местный житель беспричинно нанес серьезные ранения мальчику, после чего напал на двух прохожих.

От полученных ран ребенок скончался в реанимации, двое других пострадавших были госпитализированы в больницу с ранениями в области брюшной полости и груди.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будет проведена психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.

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Бытовые убийства
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