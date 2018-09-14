На берегу Средиземного моря обнаружили тела 21 мигранта

Мадрид, , 13:46 — REGNUM Тела 21 нелегального мигранта, пытавшихся добраться до берегов Испании, были выброшены на берег Средиземного моря, сообщает 14 сентября Reuters.

Данная информация повышает общее число смертей беженцев за 2018 год до 1 тыс. 586 человек. Причиной гибели людей становится их рискованное стремление добраться до территории Европейского союза.

Напомним, за последние годы число нелегальных мигрантов, проникающих на территорию ЕС, значительно возросло. Причиной тому стали многочисленные конфликты на территории Ближнего Востока и Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне из-за проблем с визами отменили Русский бал дебютанток