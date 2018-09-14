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В «Пулково» самолет «Победы» задел крылом пожарную машину

Происшествия

Инцидент не привел к возникновению ЧП

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 10:41 — REGNUM  В петербургском аэропорту «Пулково» утром 14 сентября пассажирский самолет авиакомпании «Победа» после приземления, во время рулежки на стоянку, зацепил крылом пожарную машину аэропорта. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел сегодня в 07:58 мск, самолет прилетел из Москвы.

«Разлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с этим происшествием, на место выехали сотрудники. Ход проверки контролируется прокуратурой.

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Происшествия в аэропортах
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