При перевозке в Москву клад из золотых монет подменили гаечными ключами

Москва, , 16:58 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения клада золотых монет времен Российской Империи, который должен был быть доставлен из Курска в штаб-квартиру Гохрана в Москве. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба СК.

Клад золотых монет конца XIX — начала XX века при ремонте своего дома под полом обнаружил житель Курска. Монеты были у него изъяты сотрудниками полиции и помещены в комнату хранения вещественных доказательств в отделении полиции в Курске.

Эксперты оценили стоимость клада из 260 монет в 3,5 млн рублей.

Клад был запечатан в коробку и отправлен в Москву в Гохран. Однако когда опечатанная коробка прибыла в Гохран, сотрудники открыли её и обнаружили внутри гаечные ключи и степлер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164 УК России («Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения»).