Следствие пришло с обысками к лидеру «Справедливой России» в Татарии

Казань, , 11:32 — REGNUM В квартирах, домах и офисах депутата Казанской городской думы, лидера «Справедливой России» в Татарии Рушании Бильгильдеевой прошли обыски. Претензии правоохранительных органов связаны с деятельностью депутата на рынке недвижимости.

Сама Бильгильдеева на свободе и ситуацию комментировать отказывается, сообщает «Бизнес-online». Также нет официального подтверждения следственных органов.

Дело в отношении депутата и экс-кандидата на пост главы Татарии возбудили на основании проверки оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани.

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По итогам проверки выяснилось, что в период с 2013 по 2016 год подконтрольное Бильгильдеевой агентство недвижимости «Пассаж» заключило договоры с 24 клиентами об указании услуг при покупке земельных участков и подведению к ним коммуникаций — электричества, газа, водоснабжения. По данным источника издания в правоохранительных органах, за каждый договор депутат получала от 90 до 750 тыс. рублей. При этом Бильгильдеева заведомо знала, что условия договора не будут выполнены. Совокупный ущерб, нанесенный клиентам, превышает 5,5 млн рублей. Все эпизоды квалифицируются как мошенничество в крупном размере, один — в особо крупном размере.

В управлении МВД Казани факт расследования аналогичного уголовного дела подтвердили, однако фамилию подозреваемой не уточнили.

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При этом жители поселка Радужный, где и продавались указанные участки, уже пытались добиться решения своих вопросов по коммуникациям летом 2016 года. Все удобства в поселке должны были появиться еще в 2012 году.

В итоге жители поселка решили проблему самостоятельно только летом текущего года, повторно собрав деньги, Бильгильдеева свои обязательства так и не выполнила.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время арбитражный суд Татарии рассматривает иск казанского юридического центра «Перспектива» с требованием признать Бильгильдееву банкротом.

Иск был подан 25 апреля 2018 года, депутат узнала о претензиях центра из СМИ.

«Я только сегодня созванивалась с судебными приставами, попросила реквизиты, потому что потеряла квитанцию. Когда я обнаружила эту новость, то была шокирована», — взволновалась лидер справедливороссов.

Известно, что долг возник по договору займа, заключенного с руководителем юридической компанией «Перспектива». Часть долга была погашена, а на оставшуюся сумму в размере чуть более 3,18 млн рублей компания подала банкротный иск.

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Бильгильдеева входит в состав двух комиссий городской думы — по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по образованию, культуре и национальным вопросам. Отделением партии «Справедливая Россия» она руководит с 2015 года, одновременно является руководителем ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика» и главой правления общественной организации по защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Доход депутата за 2017 год составил чуть более 444 тыс. рублей, также в составе имущества — квартира общей площадью 94,5 кв. м и автомобиль Lexus. В комментариях казанским СМИ ранее Рушания Бильгильдеева делилась планами о продаже автомобиля, чтобы погасить долг и не доводить дело до банкротства.