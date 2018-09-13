ВСУ обстреляли из минометов поселок в ЛНР

Луганск, , 07:17 — REGNUM Украинские каратели обстреляли населенный пункт Марьевка в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 12 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Сутками ранее Украина обстреляла поселок Михайловка в ЛНР из гранатометов, повредив несколько зданий.

Напомним, несмотря на Минские соглашения и «школьное» перемирие, украинские боевики продолжают вести обстрелы мирных жителей в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). При этом ВСУ применяют вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, например, минометы.