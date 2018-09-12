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Бухгалтера «Россельхозцентра» в Ингушетии поймали на крупном мошенничестве

Происшествия

Госучреждению нанесен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей

Бухгалтера «Россельхозцентра» в Ингушетии поймали на крупном мошенничестве
Иллюстрация: Industrialconflicts.ru
Мошенничество

Магас, 12 сентября 2018, 20:02 — REGNUM  В Ингушетии проводится проверка по факту хищения более 2,774 млн рублей. Под подозрением в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере оказалась заместитель главного бухгалтера ФГБУ «Россельхозцентр» по региону.

Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе МВД по Ингушетии, женщина с 2015 года перечисляла на свой счет социальные выплаты без листков нетрудоспособности. Общая сумма ущерба госучреждению превысила 2,7 млн рублей.

Доказательства вины сотрудницы «Россельхозцентра» устанавливаются.

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Мошенничества
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