Московской интернат для слабослышащих детей сживают со свету: почти удалось

Москва, , 15:04 — REGNUM К началу учебного года в московской школе-интернате № 101 для детей с нарушением слуха им. С. Я. Кривовяза не был завершён текущий ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила родитель одного из учеников Екатерина Николаева. Она отметила, что после проведения ремонта родители увидели лишь малую часть от заявленного объёма работ. Кроме того, остаются проблемы с набором детей в первые классы интерната, детского сада на ул. Маршала Катукова и дошкольного учреждения «Улыбка».

"Удручающий вид. Ощущение, что ремонта не было. Двери не заменили, пожарную сигнализацию нам не продемонстрировали. Ещё третьего сентября шла наладка, местами стены покрасили только до середины, в танцевальном зале от краски стоит резкий запах до сих пор. Спортивный зал и душевые немного отремонтировали. Трубы текут, полы только оциклевали и лаком не покрыли, хотя в сметах указана замена полов на плитку», — сообщила Николаева.

Напомним, в течение 2017/2018 учебного года в московской школе-интернате № 101 для детей с нарушением слуха им. С. Я. Кривовяза (сейчас входит в состав ГБОУ «Курчатовская школа»), попавшей под оптимизацию учебных учреждений в 2014 году, шла борьба за сохранение принципов суверенитета школы. Проблемы в школе начались после прихода в нее нового директора Матвея Говорущенко и его административной команды. Родители неоднократно заявляли, что здание интерната хотят забрать по причине аварийности, а детей принудительно переводят на обучение по инклюзивным программам. Руководство школы, в свою очередь, это отрицало.

Также были проблемы, связанные с набором в первый класс детей из филиалов данного учреждения в связи с тем, что после реорганизации они стали общеобразовательными и стали принимать только детей с территориальной регистрацией. Родители направили в адрес администрации школы обращение с просьбой внести ясность в ситуацию, сложившуюся с приёмом детей в дошкольное отделение «Улыбка» (Маршала Катукова ул., 14, корп. 2) и в первый класс отделения для детей с нарушением слуха (Паршина ул., 39) ГБОУ «Курчатовская школа». Родители проходили регистрацию на официальном сайте мэра Москвы, записывали своих детей в данные образовательные учреждения, но получали отказ в приёме на 2018/2019 учебный год под разными предлогами.

«Сейчас обстановка такая же. Мы настаиваем на выведении школы и сада из холдинга, иначе нам не выжить. Детей в школу не принимают с формулировкой «мест нет». Регистрация проходит через портал mos.ru, так как общеобразовательная школа. А казёнки принимают по заявлению, набрав по 3−6 классов. В этом году мы выпустили 16 детей, а приняли 6, и то под нажимом депутатов Щукино», — сообщила родитель

Она отметила, что в школе-интернате идёт сокращение мест приёма, а в детском саду осталось всего две группы, куда берут детей только из районов Строгино и Щукино.

«Много детей так и не обучаются в специальном ДОУ: остался один садик для глухих — и тот без ночного пребывания, так как холдингам невыгодно содержать ночные группы. Вот родители возят 1,5 часа утром детей и 1,5 вечером, или иди в инклюзию, а там нет специалистов и дорого. Замкнутый круг», — заключила Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации ГБОУ «Курчатовская школа» заявили, в настоящий момент дети в школе обучаются по адаптированным образовательным программам для глухих и слабослышащих. Инклюзии для глухих и слабослышащих в ГБОУ «Курчатовская школа» не реализуется и не планируется.

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