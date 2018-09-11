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В Белгороде проверяют информацию о массовой гибели новорожденных

Происшествия

В медучреждении проводится срочная доследственная проверка

Белгород, 11 сентября 2018, 19:48 — REGNUM  В Белгороде организована доследственная проверка информации о массовой гибели новорожденных детей в перинатальном центре городской больницы № 2. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Несколько публикаций в белгородских СМИ и в соцсетях сообщали о том, что в перинатальном центре второй городской больницы областного центра в 2018 году было несколько случаев гибели новорожденных, в том числе и от инфекций.

Организована срочная проверка, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Специалисты изучают медицинскую документацию, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц центра.

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