В Белгороде проверяют информацию о массовой гибели новорожденных

Белгород, , 19:48 — REGNUM В Белгороде организована доследственная проверка информации о массовой гибели новорожденных детей в перинатальном центре городской больницы № 2. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Несколько публикаций в белгородских СМИ и в соцсетях сообщали о том, что в перинатальном центре второй городской больницы областного центра в 2018 году было несколько случаев гибели новорожденных, в том числе и от инфекций.

Организована срочная проверка, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Специалисты изучают медицинскую документацию, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц центра.