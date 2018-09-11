На США надвигается крупнейший со времен «Катрины» ураган

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Миллионы американцев готовятся к встрече с ураганом «Флоренция», который может стать наиболее разрушительным за последние десятилетия, сообщает 11 сентября Press Association.

Метеорологические службы сообщают, что ураган, порывы ветра которого достигают свыше 225 км в час, может усилиться и достигнуть пятой категории. Затем он обрушится на Восточное побережье США.

«Пожалуйста будьте готовы, будьте осторожны и держитесь в безопасности», — призвал жителей США президент страны Дональд Трамп.

Напомним, последним мощным ураганом, обрушившимся на США, стал ураган «Катрина». Ровно 13 лет назад, в сентябре 2005 года природная стихия стала причиной гибели порядка 400 человек.

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