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На США надвигается крупнейший со времен «Катрины» ураган

Происшествия

Метеорологические службы сообщают, что ураган, порывы ветра которого достигают свыше 225 км в час, может усилиться и достигнуть пятой категории

Вашингтон, 11 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Миллионы американцев готовятся к встрече с ураганом «Флоренция», который может стать наиболее разрушительным за последние десятилетия, сообщает 11 сентября Press Association.

Метеорологические службы сообщают, что ураган, порывы ветра которого достигают свыше 225 км в час, может усилиться и достигнуть пятой категории. Затем он обрушится на Восточное побережье США.

«Пожалуйста будьте готовы, будьте осторожны и держитесь в безопасности», — призвал жителей США президент страны Дональд Трамп.

Напомним, последним мощным ураганом, обрушившимся на США, стал ураган «Катрина». Ровно 13 лет назад, в сентябре 2005 года природная стихия стала причиной гибели порядка 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган "Катрина" стал причиной гибели 381 человека (США)

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