При гидроизоляции Московского метрополитена похищено 36 млн рублей

Москва, , 19:36 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе руководства Московского метрополитена на действия подрядчика, нанёсшие ущерб столичной подземке на сумму свыше 35 млн рублей. Об этом 10 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Как уточняется, в ходе проверки исполнения ЗАО «Триада-Холдинг» договора на проведение аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформе станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии было установлено, что работы подрядчиком фактически не производились, а представленная компанией документация содержала недостоверные сведения об объёме и видах работ.

По результатам данной проверки ГУП «Московский метрополитен» обратилось в правоохранительные органы, после чего 6 сентября столичным управлением СК было возбуждено уголовное дело о мошеннических действиях в особо крупном размере и халатности.