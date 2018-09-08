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Месячная норма осадков выпала за ночь в Новороссийские

Происшествия

Крым и Краснодарский край оказались во власти мощного циклона

Месячная норма осадков выпала за ночь в Новороссийские
Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, СССР
Дождливо

Новороссийск, Краснодарский край, 8 сентября 2018, 12:29 — REGNUM  В Новороссийске в ночь на 8 сентября выпала месячная норма осадков. В городе действует режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь на субботу в Новороссийские выпало 50 мм осадков — это месячная норма сентября. Сработала система оповещения о погодной опасности. В районе Широкой Балки сошел сель.

Однако уже к утру 8 сентября вода сошла и коммунальщики очистили улицы от последствий удара стихии. Очистка дороги после селя в Широкой Балке продолжается.

Мэрия также попросила горожан не покидать дома и воздержать от использования личного автотранспорта.

Режим повышенной готовности продлён в Новороссийские до 9 сентября.

Напомним, Крым и Краснодарский края оказались во властт мощного циклона, который принес с собой обильные осадки, шквалистый ветер и даже смерчи. В одной только Феодосии выпало три месячных нормы осадков.

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