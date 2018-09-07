Силовики закрывали – обвиняемые открывали: игорный бизнес в Чувашии

Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Татарии, которых обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса на территории райцентра. По данным следствия, злоумышленники трижды открывали игровые салоны, закрытые ранее правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстанут два жителя Казани и один житель Буинска. Следствие считает, что с декабря 2016 года по май 2018 года в селе Батырево обвиняемые «по двум адресам три раза открывали незаконные игровые салоны». Согласно материалам дела, помещения арендовались от имени коммерческой организации, руководитель которой не подозревал об их противоправной деятельности. Был подобран соответствующий персонал. Незаконно полученный доход следствие оценило в 2,1 млн рублей.

«Заработанные таким образом денежные средства перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не знавших об их происхождении. Каждый раз работа указанных подпольных казино пресекалась сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили в следственном управлении.

Следственные действия в Чувашии, Татарии, Кировской и Ульяновской областях. По ходатайству следователя судом наложен арест на три автомобиля, принадлежащие обвиняемым.

Злоумышленники дали признательные показания. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере»). Дело ушло в суд.

Напомним, 20 июля в Чувашии завершилось судебное разбирательство в отношении двух жителей Чебоксар, которых обвиняли в организации покерного клуба. Клуб действовал в нежилом помещении без опознавательных знаков, расположенном на цокольном этаже в одном из домов по проспекту Максима Горького. Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленникам назначено 1,5 года лишения свободы условно.

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