Три человека погибли в результате стрельбы в Цинциннати

Цинциннати, США, , 05:08 — REGNUM В Цинциннати (штат Огайо, США) произошла стрельба в здании, где располагался офис банка Fifth Third Bank, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что стрелок открыл огонь на погрузочной платформе возле здания, а также в холле офиса банка.

«Стрелок активно стрелял по невинным людям. Видимо, офицерам ничего не оставалось как убить его и предотвратить угрозу», — сообщил мэр города.

В результате стрельбы погибли три человека, еще двое ранены. Сам злоумышленник погиб в перестрелке с полицией. Пока не известно, был ли он застрелен правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в офисе банковской компании Fifth Third Bank на 29-м этаже здания произошла перестрелка. На тот момент сообщалось о четырех раненых. Как станет известно позже, двое пострадавших скончалось от полученных ранений в больнице.

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