Причины пожара в ростовской гостинице установлены: дело ушло в суд

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о пожаре в гостинице. В результате ЧП погибли два человека — администратор и горничная отравились угарным газом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, перед судом предстанет директор строительной фирмы.

Возгорание в отеле произошло 21 сентября 2017 года. Источник огня находился в номере № 5. Охваченная огнём занавеска вылетела из номера и зацепилась за фасад здания, который пламя объяло буквально за считанные минуты. Два постояльца отеля выпрыгнули на улицу со второго этажа, получив травмы. Огонь также повредил 10 припаркованных автомобилей.

«В качестве свидетелей и потерпевших опрошено более 135 человек, проведено свыше 60 осмотров места происшествия, проверок показаний на месте, обысков, выемок. Назначено и проведено более 30 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 25 томов», — уточнили в ведомстве.

Следователи установили, что причинами быстрого распространения пламени стало нарушение технологии строительства фасада и использование при отделке панелей, произведённых из сильно горючих материалов, запрещенных при строительстве фасадов общественных зданий.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара превысила 800 квадратных метров. Из отеля, соседних домов и детского сада были эвакуированы более 400 человек.

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