Больше 30 природных пожаров произошло в Брянской области за сутки

Брянск, , 11:34 — REGNUM В Брянской области за сутки произошел 31 природный пожар. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Наибольшее количество очагов — в Гордеевском, Навлинском и Почепском районах. В регионе сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По данным синоптиков, пожароопасность будет только расти.

«По прогнозам Гидрометцентра, погода в сентябре 2018 года ожидается теплой, осадков выпадет меньше нормы, пожароопасность будет расти по всей области», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Напомним, что ранее в Брянской области был введен особы противопожарный режим. Ограничения будут действовать до 9 сентября.