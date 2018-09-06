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Больше 30 природных пожаров произошло в Брянской области за сутки

Происшествия

Пожароопасность в регионе остается высокой

Больше 30 природных пожаров произошло в Брянской области за сутки
skeeze
Лесные пожары

Брянск, 6 сентября 2018, 11:34 — REGNUM  В Брянской области за сутки произошел 31 природный пожар. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Наибольшее количество очагов — в Гордеевском, Навлинском и Почепском районах. В регионе сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По данным синоптиков, пожароопасность будет только расти.

«По прогнозам Гидрометцентра, погода в сентябре 2018 года ожидается теплой, осадков выпадет меньше нормы, пожароопасность будет расти по всей области», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Напомним, что ранее в Брянской области был введен особы противопожарный режим. Ограничения будут действовать до 9 сентября.

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Лесные пожары — 2018
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